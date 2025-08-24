Видео
Главная Одесса Километровые очереди на Паланке — ситуация на трассе Одесса-Рени

Километровые очереди на Паланке — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 09:10
Пробки на трассе Одесса-Рени 24 августа: ситуация на границе
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Воскресное утро на трассе Одесса-Рени выдалось непростым для водителей. В направлении Молдовы 24 августа фиксируют скопление транспорта, в частности возле Паланки и Орловки. Очереди достигают нескольких километров, поэтому тем, кто планирует поездку, стоит заложить дополнительное время в пути. На других пунктах движение свободнее, но ситуация остается напряженной.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около километра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом тоже небольшая очередь.

Варто виїжджати зараз — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, что свидетельствует о не затрудненном движении.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска есть очередь.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 3
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, Молдова ввела новые требования для украинских водителей. Также сообщали, что грозит за вывоз крупной суммы валюты из Украины.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
