Коли у Миколаєві буде питна вода з-під крана — Віталій Кім відповів

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, коли у місті зʼявиться питна вода з-під крана. За його словами, наразі триває завершення налаштування очисних споруд.

Про це Віталій Кім розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Коли у Миколаєві буде питна вода з-під крана

Кім зауважив, що зараз доробляються очисні споруди по параметрах.

"ДСТУ різні у нас і в Києві, там 12 основних параметрів, у нас один на трошки випадає, але згідно ДСТУ Києва — це вже питна вода", — розповів він.

За його словами, вода зараз видавлює воду, яка була в системі раніше. У деяких ділянках вона змішана, тому наразі пити її не можна.

Кім зазначив, що питна вода з-під крана зʼявиться у Миколаєві через півмісяця або місяць. Місто ще має отримати від лабораторій підтвердження про стан якості води.

Нагадаємо, у двох громадах Одеської області збудують нові водогони. Йдеться про Суворовську та Болградську.

Крім того, декілька днів в Одесі не буде працювати один з бюветних комплексів.