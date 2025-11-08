Когда в Николаеве будет питьевая вода из-под крана — Виталий Ким ответил

Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким объяснил, когда в городе появится питьевая вода из-под крана. По его словам, сейчас идет завершение настройки очистных сооружений.

Об этом Виталий Ким рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Когда в Николаеве будет питьевая вода из-под крана

Ким отметил, что сейчас дорабатываются очистные сооружения по параметрам.

"ДСТУ разные у нас и в Киеве, там 12 основных параметров, у нас один на немножко выпадает, но согласно ДСТУ Киева — это уже питьевая вода", — рассказал он.

По его словам, вода сейчас выдавливает воду, которая была в системе раньше. В некоторых участках она смешанная, поэтому сейчас пить ее нельзя.

Ким отметил, что питьевая вода из-под крана появится в Николаеве через полмесяца или месяц. Город еще должен получить от лабораторий подтверждение о состоянии качества воды.

Напомним, в двух громадах Одесской области построят новые водопроводы. Речь идет о Суворовской и Болградской.

Кроме того, несколько дней в Одессе не будет работать один из бюветных комплексов.