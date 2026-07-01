Китайський метод і басейн вдома: як рятуються одесити від спеки

Діти біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

З приходом справжньої літньої спеки вулиці міста перетворюються на випробування на витривалість. Стовпчики термометрів впевнено повзуть угору, змушуючи людей шукати дедалі витонченіші способи охолодження. Поки одні рятуються виключно в офісах під кондиціонерами, інші тестують незвичні лайфхаки або просто намагаються перечекати пікові години у затінку.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, як містяни та гості міста адаптуються до високих температур і які методи допомагають їм залишатися в тонусі.

Східні практики

Для деяких жителів Одеси боротьба зі спекою стала приводом переглянути свої щоденні звички та навіть раціон. Окремі містяни свідомо відмовляються від крижаних напоїв на користь перевірених часом азійських методик, які допомагають підтримувати внутрішній баланс організму.

"Я п'ю теплу воду, і це реально допомагає — наливаю її в термос і потрішечки п'ю. Запозичила це з китайської культури, вони щось знали. Цього року дізналася, що влітку наше травлення, цей внутрішній вогонь, трішки згасає, і не треба його гасити холодним. Я спробувала їсти тепленьке рагу, наші біточки, і стає краще. Тоді травлення не зупиняється, і ти якось виживаєш", — поділилася лайфхаком одеситка Анастасія.

Одеситка Анастасія. Фото: Новини.LIVE

Домашні басейни

Дехто з містян вже повністю підлаштував свій день під літню спеку. Прогулянки та справи переносять на ранок або вечір, а вдень намагаються залишатися вдома чи біля води.

"Ми просто не виходимо на вулицю з 12-ї до 4-ї дня. Стараємось у цей час знаходитись біля води — рятує домашній басейн та легкий одяг", — розповіла Вікторія.

Одеситка Вікторія. Фото: Новини.LIVE

Водний баланс

Є й ті, хто не користується жодними особливими способами охолодження. Вони вважають, що достатньо підтримувати водний баланс і не забувати пити воду протягом дня.

"У мене є моя особиста витривалість. Головний лайфхак — просто вчасно пити необхідну кількість води, і тоді організм буде гарно справлятися зі спекою", — зауважила Вікторія.

Одеситка Вікторія. Фото: Новини.LIVE

Режим виживання

Проте далеко не всі легко переносять літні температурні рекорди. Для багатьох містян, особливо тих, хто має домашніх улюбленців, літо перетворюється на важкий період, коли доводиться повністю підлаштовувати свій графік під сонце, аби просто мінімізувати перебування під прямими променями.

"Не рятуюсь, вмираю — ви бачите живий труп. Намагаюся взагалі не виходити на сонце. Доводиться ходити гуляти з собакою якомога раніше, і, в цілому, все. Треба просто пережити цей період", — поскаржилася містянка Вікторія.

Одеситка Вікторія. Фото: Новини.LIVE

Туристичний прагматизм

Гості міста, які приїхали на відпочинок, намагаються проводити спекотні дні максимально розважливо. Вони поєднують тривале перебування у прохолодних готельних номерах із роботою в комфортних офісних просторах і не зловживають прогулянками у розпал дня.

"Ми зараз туристи тут, живемо в готелі, там кондиціонери непогано рятують. Також рятуємося холодними напоями. Зараз от плануємо провести цілий день в офісі. Там дуже комфортні, прохолодні умови. Думаю, цим і перечекаємо спеку", — зазначив гість міста Юрій.

Гість міста Юрій. Фото: Новини.LIVE

Зміна раціону

Окрім температурного режиму у приміщеннях, містяни звертають увагу на культуру харчування у літній період. Полегшення раціону та відмова від важких страв разом із додаванням природних тонізуючих компонентів до води допомагають легше переносити задуху.

"На роботі виручають кондиціонери. А так, взагалі, намагаємося побільше пити водички з лимоном і поменше їсти жирної їжі. Так що все добре, справляємося", — підсумувала містянка Ольга.

Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE

Як показало опитування, універсального способу пережити спеку немає. Кожен знаходить варіант: хтось обирає кондиціонер і прохолодні приміщення, хтось більше п'є води чи змінює харчування, а дехто просто намагається не виходити з дому в розпал дня.

Аномальна спека в Одесі

Хвиля сильної спеки тримається в Україні вже кілька днів. Із 25 червня в багатьох регіонах фіксують температурні рекорди, а стовпчики термометрів місцями піднімалися до .+38 °С. В Одесі сьогодні вдень температура повітря сягнула +32 °C у затінку. Морська вода прогрілася до +21…+22 °C. Окрім цього, 1 липня по всій території Одеської області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Відповідно до прогнозу, найвищий клас небезпеки охопить усі райони області, зокрема Одесу, Чорноморськ, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Болград, Роздільну, Любашівку, Сарату, Сербку, Затишшя та Вилкове.

Раніше Новини.LIVE писали, що через аномальну спеку в Одесі та області вже другий день діють графіки відключення світла. Мешканців закликають ощадливо користуватися електроприборами.

Також Новини.LIVE повідомляли й про те, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною в Одесі. Це приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати.