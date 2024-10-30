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Кітчева імперщина — активістів обурив одеський фунікулер

30 жовтня 2024 17:39
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Активісти вимагають українізувати одеський фунікулер
Одеський фунікулер. Фото: shukach.com
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Представники організації "Деколонізація. Україна" надіслали звернення з вимогою українізувати напис на одеському фунікулері. Зараз вивіска зроблена російською мовою, з додержанням дореволюційної орфографії.

Про це повідомили у Telegrаm-каналі "Деколонізація. Україна".

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"Надіслали звернення з вимогою демонтувати цю кітчеву імперщину в Одесі. Аби нарешті напис там був українською", — йдеться у повідомленні.

Історія фунікулера

Зазначимо, одеський фунікулер є найстаршим в Україні. Його побудували у 1902 році. Спочатку пристрій називався просто "підйомною машиною". Фунікулер двічі зупинявся через революції та війни: з 1919 по 1926 роки й з 1941 по 1949 роки. У 1969 році підйомник демонтували й встановили замість нього ескалатор. Наприкінці 1990-х років мерія вирішила відновити фунікулер. У вересні 2005 року відбулося його урочисте відкриття.

Нагадаємо, з історичної будівлі готелю "Пасаж" в Одесі прибрали російськомовну вивіску. Раніше скандал через вказівник російською мовою спалахнув навколо ринку Привоз.

російська мова Одеса Новини Одеси українська мова мовний скандал

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