Активисты требуют украинизировать одесский фуникулер

Одесский фуникулер. Фото: shukach.com

Представители организации "Деколонизация. Украина" направили обращение с требованием украинизировать надпись на одесском фуникулере. Сейчас вывеска сделана на русском языке с соблюдением дореволюционной орфографии.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

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"Отправили обращение с требованием демонтировать эту китчевую имперщину в Одессе. Чтобы наконец надпись там была украинской", — говорится в сообщении.

История фуникулера

Отметим, одесский фуникулер — старейший в Украине. Его построили в 1902 году. Сначала устройство называлось просто "подъемной машиной". Фуникулер дважды останавливался из-за революций и войн: с 1919 по 1926 годы и с 1941 по 1949 годы. В 1969 году подъемник был демонтирован и установлен вместо него эскалатором. В конце 1990-х годов мэрия решила восстановить фуникулер. В сентябре 2005 года состоялось его торжественное открытие.

Напомним, из исторического здания гостиницы "Пассаж" в Одессе убрали русскоязычную вывеску. Ранее скандал из-за указателя на русском языке разразился вокруг рынка Привоз.