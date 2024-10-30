Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Китчевая имперщина — активистов возмутил одесский фуникулер arrow

Китчевая имперщина — активистов возмутил одесский фуникулер

30 октября 2024 17:39
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Активисты требуют украинизировать одесский фуникулер
Одесский фуникулер. Фото: shukach.com
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Представители организации "Деколонизация. Украина" направили обращение с требованием украинизировать надпись на одесском фуникулере. Сейчас вывеска сделана на русском языке с соблюдением дореволюционной орфографии.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

Читайте также:

"Отправили обращение с требованием демонтировать эту китчевую имперщину в Одессе. Чтобы наконец надпись там была украинской", — говорится в сообщении.

История фуникулера

Отметим, одесский фуникулер — старейший в Украине. Его построили в 1902 году. Сначала устройство называлось просто "подъемной машиной". Фуникулер дважды останавливался из-за революций и войн: с 1919 по 1926 годы и с 1941 по 1949 годы. В 1969 году подъемник был демонтирован и установлен вместо него эскалатором. В конце 1990-х годов мэрия решила восстановить фуникулер. В сентябре 2005 года состоялось его торжественное открытие.

Напомним, из исторического здания гостиницы "Пассаж" в Одессе убрали русскоязычную вывеску. Ранее скандал из-за указателя на русском языке разразился вокруг рынка Привоз.

русский язык Одесса Новости Одессы украинский язык языковой скандал

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:39 Китчевая имперщина — активистов возмутил одесский фуникулер

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

17:36 В Укргидрометцентре спрогнозировали, где завтра пройдут дожди

17:28 Первый контракт с ВСУ — сколько платят военным

17:03 В Харькове выкрыли ученого, помогавшего РФ модернизировать Шахеды

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

16:59 Порт на Одесчине планирует купить технику у фирмы с бизнесом в РФ

16:41 Зеленский встретился с представителями бизнеса в Ужгороде — видео

16:39 Субсидии для безработных — можно ли получить пособие

16:33 ВСУ получили на вооружение новый пулемет — в чем его особенность

16:10 В Закарпатье "черные лесорубы" вырубили деревьев на 40 млн грн

17:39 Китчевая имперщина — активистов возмутил одесский фуникулер

17:36 В Укргидрометцентре спрогнозировали, где завтра пройдут дожди

17:28 Первый контракт с ВСУ — сколько платят военным

17:03 В Харькове выкрыли ученого, помогавшего РФ модернизировать Шахеды

16:59 Порт на Одесчине планирует купить технику у фирмы с бизнесом в РФ

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

16:41 Зеленский встретился с представителями бизнеса в Ужгороде — видео

16:39 Субсидии для безработных — можно ли получить пособие

16:33 ВСУ получили на вооружение новый пулемет — в чем его особенность

16:10 В Закарпатье "черные лесорубы" вырубили деревьев на 40 млн грн

16:09 В Европу и обратно — в карпатском лесу задержали одессита

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Text

19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Text

17:51 Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы