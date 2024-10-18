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В Одесі прибрали російськомовну вивіску з пам'ятки архітектури — чи це законно

18 жовтня 2024 11:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
З одеської пам'ятки архітектури зникла російськомовна вивіска
Готель "Пасаж" з демонтованою вивіскою. Фото: Ярослава Витко-Присяжнюк
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

З історичної будівлі готелю "Пасаж" прибрали вивіску російською мовою. На неї скаржилися активісти. З'ясувалося, що сама по собі вивіска не є частиною пам'ятки архітектури.

Про це розповіла представниця Уповноважного із захисту державної мови на півдні України Ярослава Витко-Присяжнюк.

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Посадовиця повідомила, що звернулася до Одеської міськради з проханням надати паспорт пам'ятки та супутні документи. Виявилося, що вивіска з'явилася лише після Другої світової війни, отже, історичної чи архітектурної цінності не має.

"В результаті, проаналізувавши цілу кипу документів, дійшли до висновку: вивіска ця — не частина памʼятки архітектури (скоріше за все була встановлена десь за часів совєтів), відповідно законом не охороняється і є порушенням. Гадаю, подібних висновків дійшли й власники "Пасажу" (будівля знаходиться у приватній власності), тому пару тижнів тому вивіска зникла", — говорить Ярослава Витко-Присяжнюк. 

Що відомо про "Пасаж"

Готель і криті торгові ряди "Пасаж" в Одесі були відкриті у 1900 році. Раніше на цьому місці розташовувалися житлові будинки. На свій час будівля була однією з найбільш технологічно просунутих у місті. Тут були ліфт, електрика, телефон і парове опалення. Наразі архітектура будівлі збережена в оригінальному вигляді. "Пасаж" має статус пам'ятки історії та архітектури й внесений до переліку культурної спадщини України.

Нагадаємо, Одеська область потрапила у ТОП-3 порушників мовного закону. Переважно недержавною мовою у публічній сфері користується приватний бізнес.

Також ми повідомляли про черговий мовний скандал у центрі Одеси.

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