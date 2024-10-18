С одесского памятника архитектуры исчезла русскоязычная вывеска

Отель "Пассаж" с демонтированной вывеской. Фото: Ярослава Витко-Присяжнюк

С исторического здания гостиницы "Пассаж" убрали вывеску на русском языке. На нее жаловались активисты. Выяснилось, что сама по себе вывеска не является частью памятника архитектуры.

Об этом рассказала представитель Уполномоченного по защите государственного языка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк.

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Законное исчезновение

Чиновница сообщила, что обратилась в Одесский горсовет с просьбой предоставить паспорт достопримечательности и сопутствующие документы. Оказалось, что вывеска появилась только после Второй мировой войны, а значит, исторической или архитектурной ценности нет.

"В результате, проанализировав целый ворох документов, пришли к выводу: вывеска эта — не часть памятника архитектуры (скорее всего была установлена где-то во времена советов), соответственно, законом не охраняется и является нарушением. Думаю, подобных выводов пришли и владельцы "Пассажа" (здание находится в частной собственности), поэтому пару недель назад вывеска пропала", — говорит Ярослава Витко-Присяжнюк.

Что известно о "Пассаже"

Отель и крытые торговые ряды "Пассаж" в Одессе были открыты в 1900 году. Ранее на этом месте размещались жилые дома. Одно время здание было одним из самых технологически продвинутых в городе. Здесь были лифт, электричество, телефон и паровое отопление. Пока архитектура здания сохранена в оригинальном виде. "Пассаж" имеет статус памятника истории и архитектуры и внесен в список культурного наследия Украины.

Напомним, Одесская область попала в ТОП-3 нарушителей языкового закона. Преимущественно на негосударственном языке в публичной сфере пользуется частный бизнес.

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