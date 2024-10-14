Черговий мовний скандал у центрі Одеси — деталі

Одеситка стала фігуранткою мовного скандалу. Фото: скриншот

Вуличний фотограф хотів зробити приємне літній парі, а у відповідь нарвався на мовний конфлікт. Місцева мешканка дуже здивувалася, що чоловік розмовляв українською.

Відео інциденту опублікував у Tik-Tok користувач mirosh.jpg.

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Що трапилось

Автор ролика сфотографував літню пару на Дерибасівській і підійшов передати їй зроблений знімок. До них підійшла інша жінка. Почувши, що фотограф спілкується українською, одеситка дуже здивувалася й запитала, звідки він. Почувши, що з Одеси, вона заявила, що такого не може бути.

"У нас в Одесі розмовляють російською! Не говоріть так", — сказала вона.

Зазначимо, що за даними опитування, яке проводив фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва навесні минулого року, понад 50% жителів Одещини вважають рідною мовою українську.

Нагадаємо, в Одесі активісти здали в поліцію вуличного музиканта. Він співав посеред Дерибасівської пісню російського гурту "Чиж и Ко".

Також стало відомо, що в одному з одеських закладів вмикають пісні гурту "Бутырка", який підтримує російську агресію проти України.