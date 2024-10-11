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Мовний конфлікт в Одесі — активісти здали в поліцію вуличного музиканта

11 жовтня 2024 13:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Черговий мовний конфлікт в Одесі — подробиці
Вуличний музикант на Дерибасівській. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Вуличний музикант співав на Дерибасівській пісню "Прогулянка по Одесі" російського гурту "Чиж і Ко". Активісти стверджують, що це порушення закону. Ситуацію вирішили поліцейські.

Про це повідомили у громадській організації "Робимо вам нерви".

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Що сталося

Активісти викликали на вуличного музиканта поліцію. Правоохоронці провели з виконавцем профілактичну бесіду. 

Зазначимо, лідер гурту "Чиж і Ко" Сергій Чиграков не робив жодних заяв щодо російського вторгнення в Україну. Водночас музикант виступав на провладних концертах у Росії. Також він взяв участь у записі кліпу "Я залишаюся", спрямованого проти діячів культури, які засудили війну. 

Де не можна слухати російську музику

У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє російську музику на телебаченні, радіо, у розважальних закладах, школах, громадському транспорті, готелях, ресторанах, у кіно та іншому публічному просторі. Заборона має діяти до звільнення усіх окупованих територій України та припинення агресії з боку РФ. 

Крім того, у парламенті зареєстрований законопроєкт, який передбачає підвищення штрафів за прослуховування музики з держави-агресора. Якщо зараз штраф становить 70 гривень, то у разі схвалення нового закону він становитиме від 5100 до 25500 гривень. Втім, наразі законопроєкт ще не ухвалили, хоча зареєстрований він був ще у серпні минулого року.

Нагадаємо, в одеському закладі слухають пісні російського гурту "Бутирка". Цей колектив підтримує війну проти України.

Також ми писали про мовний скандал з одеською поліцейською. Вона жорстко відреагувала на запитання підписників, чому вона не веде сторінку в Instagram українською.

Одеса музика мовний скандал активісти Новини Одеси

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