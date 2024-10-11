Очередной языковой конфликт в Одессе — подробности

Уличный музыкант на Дерибасовской. Фото: скриншот

Уличный музыкант пел на Дерибасовской песню "Прогулка по Одессе" российской группы "Чиж и Ко". Активисты утверждают, что это нарушение закона. Ситуацию разрешили полицейские.

Об этом сообщили в общественной организации "Делаем вам нервы".

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Что произошло

Активисты вызвали на уличного музыканта полицию. Правоохранители провели с исполнителем профилактическую беседу.

Отметим, лидер группы "Чиж и Ко" Сергей Чиграков не делал никаких заявлений по поводу российского вторжения в Украину. В то же время музыкант выступал на провластных концертах в России. Также он принял участие в записи клипа "Я остаюсь", направленного против деятелей культуры, осудивших войну.

Где нельзя слушать российскую музыку

В июне 2022 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий российскую музыку на телевидении, радио, в развлекательных заведениях, школах, общественном транспорте, гостиницах, ресторанах, кино и другом публичном пространстве. Запрет должен действовать до освобождения всех оккупированных территорий и прекращения агрессии со стороны РФ.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий повышение штрафов за прослушивание музыки из государства-агрессора. Если сейчас штраф составляет 70 гривен, то в случае принятия нового закона он будет составлять от 5100 до 25500 гривен. Впрочем, законопроект еще не принят, хотя зарегистрирован он был еще в августе прошлого года.

Напомним, в одесском заведении слушают песни российской группы "Бутырка". Этот коллектив поддерживает войну против Украины.

Также мы писали о языковом скандале с одесской полицейской. Она жестко отреагировала на вопросы подписчиков, почему она не ведет страницу в Instagram на украинском.