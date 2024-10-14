Очередной языковой скандал в центре Одессы — детали

Одесситка стала фигуранткой языкового скандала. Фото: скриншот

Уличный фотограф хотел сделать приятное пожилой паре, а в ответ нарвался на языковой конфликт. Местная жительница очень удивилась, что мужчина разговаривал на украинском.

Видео инцидента опубликовал в Tik-Tok пользователь mirosh.jpg.

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Что случилось

Автор ролика сфотографировал пожилую пару на Дерибасовской и подошел передать ей сделанный снимок. К ним подошла другая женщина. Услышав, что фотограф общается на украинском, одесситка очень удивилась и спросила, откуда он. Услышав, что из Одессы она заявила, что такого не может быть.

"У нас в Одессе говорят по-русски! Не говорите так", — сказала она.

Отметим, что по данным опроса, проводимого фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива весной прошлого года, более 50% жителей Одесчины считают родным языком украинский.

Напомним, в Одессе активисты сдали в полицию уличного музыканта. Он пел посреди Дерибасовской песни русской группы "Чиж и Ко".

Также стало известно, что в одном из одесских заведений включают песни группы "Бутырка", которая поддерживает российскую агрессию против Украины.