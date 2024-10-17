Одеса знову у лідерах за порушеннями мовного закону

Російськомовна вивіска в Одесі. Фото: Одеська міська рада

З початку року з Одеської області надійшло 75 звернень щодо порушення мовного законодавства. Найбільше скаржаться на приватний бізнес, який розміщує рекламу і оголошення недержавною мовою.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови.

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На що скаржаться

За інформацією "мовного омбудсмена" Тараса Креміня, за кількістю скарг Одещина поступається лише Києву. Зі столиці надійшло 89 звернень. Третє місце посідає Харківщина (18 скарг). В цілому ж по Україні, секретаріат уповноваженого отримав 235 звернень про порушення, виніс 20 попереджень та наклав 18 штрафів.

"Переважна більшість порушень у сфері інформації для загального ознайомлення стосується ТОВів та ФОПів. Це — туристичні фірми, агенції нерухомості, аптеки, стоматологічні кабінети тощо. Деякі суб’єкти господарювання свідомо продовжують ігнорувати норми мовного законодавства, тому вже маємо два повторних", — говорить Тарас Кремінь.

Уповноважений наголосив, що стежити за дотриманням закону про державну мову — це прямий обов'язок місцевої влади.

"Владо Києва, Одеси та Харкова, розпочніть перевірку вивісок! Таблички, зовнішня реклама, виконані недержавною, мають бути демонтовані. Закликаємо громадян України повідомляти про порушення, адже захист мови — наша спільна справа!", — закликав він.

Покарання для порушників

За законом оголошення, покажчики, вивіски, вказівники та написи мають бути державною мовою. За потреби їх можна дублювати іншими мовами. Це стосується й інформації про товари, послуги, діяльність органів влади і приватних фірм, що викладається в інтернет. Порушення карається штрафом від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн або попередженням. За повторне нехтування законом протягом року штраф збільшується і становить від 8,5 тис. грн до 11,9 тис. грн.

Нагадаємо, одеський викладач вважає війну в Україні "даром Бога".

Також у центрі Одеси мав місце черговий мовний скандал за участі вуличного фотографа і місцевої пенсіонерки.