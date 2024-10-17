Одеса знову у лідерах за порушеннями мовного закону

Одеса потрапила у ТОП-3 порушників мовного закону — до кого найбільше претензій
З початку року з Одеської області надійшло 75 звернень щодо порушення мовного законодавства. Найбільше скаржаться на приватний бізнес, який розміщує рекламу і оголошення недержавною мовою.
Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови.
На що скаржаться
За інформацією "мовного омбудсмена" Тараса Креміня, за кількістю скарг Одещина поступається лише Києву. Зі столиці надійшло 89 звернень. Третє місце посідає Харківщина (18 скарг). В цілому ж по Україні, секретаріат уповноваженого отримав 235 звернень про порушення, виніс 20 попереджень та наклав 18 штрафів.
"Переважна більшість порушень у сфері інформації для загального ознайомлення стосується ТОВів та ФОПів. Це — туристичні фірми, агенції нерухомості, аптеки, стоматологічні кабінети тощо. Деякі суб’єкти господарювання свідомо продовжують ігнорувати норми мовного законодавства, тому вже маємо два повторних", — говорить Тарас Кремінь.
Уповноважений наголосив, що стежити за дотриманням закону про державну мову — це прямий обов'язок місцевої влади.
"Владо Києва, Одеси та Харкова, розпочніть перевірку вивісок! Таблички, зовнішня реклама, виконані недержавною, мають бути демонтовані. Закликаємо громадян України повідомляти про порушення, адже захист мови — наша спільна справа!", — закликав він.
Покарання для порушників
За законом оголошення, покажчики, вивіски, вказівники та написи мають бути державною мовою. За потреби їх можна дублювати іншими мовами. Це стосується й інформації про товари, послуги, діяльність органів влади і приватних фірм, що викладається в інтернет. Порушення карається штрафом від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн або попередженням. За повторне нехтування законом протягом року штраф збільшується і становить від 8,5 тис. грн до 11,9 тис. грн.
Нагадаємо, одеський викладач вважає війну в Україні "даром Бога".
Також у центрі Одеси мав місце черговий мовний скандал за участі вуличного фотографа і місцевої пенсіонерки.
Читайте Новини.LIVE!