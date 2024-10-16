Одеський історик назвав війну в Україні позитивним явищем

Історик Олександр Музичко. Фото: ОНУ ім. Мечникова

Викладач Одеського національного університету імені Мечникова Олександр Музичко вважає війну позитивом і "природним станом" для України. Його слова викликали обурення у соцмережах. Це вже не перша скандальна заява історика, який працює у робочій групі з перейменування вулиць в Одесі.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE

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Що сказав історик

Коментуючи інтерв'ю письменниці Марії Галіної, Олександр Музичко назвав війну РФ проти України позитивним явищем.

"Війна це дар Бога для очищення. Війна для України це позитив, бо ви тільки уявіть собі що було б, якщо б не війна, жодної деколонізації, жодної навіть спроби позбавитись смердючого московського язика. Війна це екзистенція, природний стан українців", — написав він.

Коментар викладача. Фото: скриншот

Зауважимо, що сам історик має бронювання від мобілізації як викладач з науковим ступенем.

Зазначимо, Олександр Музичко й раніше дозволяв собі ультра-радикальні заяви. Зокрема, він стверджував, що ЗСУ "недостатньо українські", і що буцімто російськомовні військові стріляли в україномовних.

Коментар викладача. Фото: скриншот

Також він називав поняття свободи "суто масонською отруйною лабудою", стверджуючи, що війна йде не за свободу, а за "Українську Україну".

Коментар викладача. Фото: скриншот

Крім того, історик виступив проти перейменування міста Южного у Порт-Анненталь, бо іншомовні назви, на його думку, це "мультіпультігуртожиток".

Коментар викладача. Фото: скриншот

Що відомо про історика

Олександр Музичко — доктор історичних наук, доцент кафедри історії України Одеського національного університету імені Мечникова. У 2024 році він входив до робочої групи при ОВА, яка готувала пропозиції до перейменування вулиць в Одесі.

Нагадаємо, у центрі Одеси стався черговий мовний скандал. Місцева мешканка бурхливо відреагувала на спілкування вуличного фотографа українською мовою.

Раніше активісти здали в поліцію вуличного музиканта, який співав на Дерибасівській пісню російського гурту "Чиж и Ко".