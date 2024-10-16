Одесский историк назвал войну в Украине положительным явлением

Историк Александр Музычко. Фото: ОНУ им. Мечникова

Преподаватель Одесского национального университета имени Мечникова Александр Музычко считает войну позитивом и "естественным состоянием" для Украины. Его слова вызвали негодование в соцсетях. Это уже не первое скандальное заявление историка, работающего в рабочей группе по переименованию улиц в Одессе.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Комментируя интервью писательнице Марии Галиной, Александр Музычко назвал войну РФ против Украины положительным явлением.

"Война это дар Бога для очищения. Война для Украины это позитив, потому что вы только представьте себе что было бы, если бы не война, никакой деколонизации, никакой даже попытки избавиться от вонючего московского языка. Война это экзистенция, естественное состояние украинцев", — написал он.

Комментарий преподавателя. Фото: скриншот

Заметим, что у самого историка есть бронирование от мобилизации как преподаватель с научной степенью.

Отметим, Александр Музычко и раньше позволял себе ультра-радикальные заявления. В частности, он утверждал, что ВСУ "недостаточно украинские", и что якобы русскоязычные военные стреляли в украиноязычных.

Комментарий преподавателя. Фото: скриншот

Также он называл понятие свободы "чисто масонской ядовитой лабудой", утверждая, что война идет не за свободу, а за "Украинскую Украину".

Комментарий преподавателя. Фото: скриншот

Кроме того, историк выступил против переименования города Южного в Порт-Анненталь, потому что иноязычные названия, по его мнению, это "мультипультиобщежитие".

Комментарий преподавателя. Фото: скриншот

Что известно об историке

Александр Музычко — доктор исторических наук, доцент кафедры истории Украины Одесского национального университета имени Мечникова. В 2024 году он входил в рабочую группу при ОВА, которая готовила предложения по переименованию улиц в Одессе.

Напомним, в центре Одессы произошел очередной языковой скандал. Местная жительница бурно отреагировала на общение уличного фотографа на украинском языке.

Ранее активисты сдали в полицию уличного музыканта, который пел на Дерибасовской песню российской группы "Чиж и Ко".