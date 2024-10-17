Одесса снова в лидерах по нарушениям языкового закона

Одесса попала в ТОП-3 нарушителей языкового закона — к кому больше претензий
С начала года из Одесской области поступило 75 обращений по поводу нарушения языкового законодательства. Больше всего жалуются на частный бизнес, размещающий рекламу и объявление на негосударственном языке.
Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка.
На что жалуются
По информации "языкового омбудсмена" Тараса Креминя, по количеству жалоб Одесчина уступает только Киеву. Из столицы поступило 89 обращений. Третье место занимает Харьковщина (18 жалоб). В целом по Украине секретариат уполномоченного получил 235 обращений о нарушении, вынес 20 предупреждений и наложил 18 штрафов.
"Подавляющее большинство нарушений в сфере информации для общего ознакомления касается ООО и ФЛП. Это — туристические фирмы, агентства недвижимости, аптеки, стоматологические кабинеты и т.д. Некоторые субъекты хозяйствования сознательно продолжают игнорировать нормы языкового законодательства, поэтому уже есть два повторных", — говорит. Тарас Кремень.
Уполномоченный отметил, что следить за соблюдением закона о государственном языке — это прямая обязанность местных властей.
"Власть Киева, Одессы и Харькова, приступите к проверке вывесок! Таблички, наружная реклама, выполненные негосударственной, должны быть демонтированы. Призываем граждан Украины сообщать о нарушениях, ведь защита языка — наше общее дело!", — призвал он.
Наказание для нарушителей
По закону объявления, указатели, вывески, указатели и надписи должны быть на государственном языке. При необходимости их можно дублировать на других языках. Это касается и излагаемой в интернет информации о товарах, услугах, деятельности органов власти и частных фирм. Нарушение карается штрафом от 3,4 тыс. грн. до 5,1 тыс. грн. или предупреждением. За повторное попрание закона в течение года штраф увеличивается и составляет от 8,5 тыс. грн до 11,9 тыс. грн.
Напомним, одесский преподаватель считает войну в Украине "даром Бога".
Также в центре Одессы произошел очередной языковой скандал с участием уличного фотографа и местной пенсионерки.
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