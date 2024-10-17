Одесса снова в лидерах по нарушениям языкового закона

Русскоязычная вывеска в Одессе. Фото: Одесский городской совет

С начала года из Одесской области поступило 75 обращений по поводу нарушения языкового законодательства. Больше всего жалуются на частный бизнес, размещающий рекламу и объявление на негосударственном языке.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка.

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На что жалуются

По информации "языкового омбудсмена" Тараса Креминя, по количеству жалоб Одесчина уступает только Киеву. Из столицы поступило 89 обращений. Третье место занимает Харьковщина (18 жалоб). В целом по Украине секретариат уполномоченного получил 235 обращений о нарушении, вынес 20 предупреждений и наложил 18 штрафов.

"Подавляющее большинство нарушений в сфере информации для общего ознакомления касается ООО и ФЛП. Это — туристические фирмы, агентства недвижимости, аптеки, стоматологические кабинеты и т.д. Некоторые субъекты хозяйствования сознательно продолжают игнорировать нормы языкового законодательства, поэтому уже есть два повторных", — говорит. Тарас Кремень.

Уполномоченный отметил, что следить за соблюдением закона о государственном языке — это прямая обязанность местных властей.

"Власть Киева, Одессы и Харькова, приступите к проверке вывесок! Таблички, наружная реклама, выполненные негосударственной, должны быть демонтированы. Призываем граждан Украины сообщать о нарушениях, ведь защита языка — наше общее дело!", — призвал он.

Наказание для нарушителей

По закону объявления, указатели, вывески, указатели и надписи должны быть на государственном языке. При необходимости их можно дублировать на других языках. Это касается и излагаемой в интернет информации о товарах, услугах, деятельности органов власти и частных фирм. Нарушение карается штрафом от 3,4 тыс. грн. до 5,1 тыс. грн. или предупреждением. За повторное попрание закона в течение года штраф увеличивается и составляет от 8,5 тыс. грн до 11,9 тыс. грн.

Напомним, одесский преподаватель считает войну в Украине "даром Бога".

Также в центре Одессы произошел очередной языковой скандал с участием уличного фотографа и местной пенсионерки.