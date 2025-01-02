Мешканців Миколаєва обурила нова клумба у центрі — що з нею не так, фото

У Миколаєві заплатили 1 млн за неякісний ремонт клумби. Фото: Миколаївська правда

На Соборній площі Миколаєва завершили ремонтувати клумбу. На реконструкцію витратили 1 млн грн. Містяни говорять, що підрядник схалтурив.

Про це повідомляє видання "Миколаївська правда".

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Оновлена конструкція являє собою дерев'яні лавки, розташовані навколо клумби з деревами. Мешканці міста опублікували фотографії, на яких видно, що дерев'яні елементи настилу з'єднані неякісно. Через це стик виглядає нерівномірним. Крім того, попри те, що роботи тільки-но завершили, на дошках вже помітні сколи та нерівності.

У Миколаєві заплатили 1 млн за неякісний ремонт клумби. Фото: Миколаївська правда

У Миколаєві заплатили 1 млн за неякісний ремонт клумби. Фото: Миколаївська правда

Містяни зазначають, що за таку велику суму клумбу могли б відреставрувати набагато якісніше.

Нагадаємо, у приміщенні міграційної служби в Одесі утворилася діра у підлозі. Ремонтувати її не поспішають. Також ми розповідали про численні порушення під час реставрації одеських будинків після обстрілів РФ.