Мешканців Миколаєва обурила нова клумба у центрі — що з нею не так, фото

Клумба за 1 млн — у Миколаєві розгорається скандал
На Соборній площі Миколаєва завершили ремонтувати клумбу. На реконструкцію витратили 1 млн грн. Містяни говорять, що підрядник схалтурив.
Про це повідомляє видання "Миколаївська правда".
Дорога, але неякісна
Оновлена конструкція являє собою дерев'яні лавки, розташовані навколо клумби з деревами. Мешканці міста опублікували фотографії, на яких видно, що дерев'яні елементи настилу з'єднані неякісно. Через це стик виглядає нерівномірним. Крім того, попри те, що роботи тільки-но завершили, на дошках вже помітні сколи та нерівності.
Містяни зазначають, що за таку велику суму клумбу могли б відреставрувати набагато якісніше.
Нагадаємо, у приміщенні міграційної служби в Одесі утворилася діра у підлозі. Ремонтувати її не поспішають. Також ми розповідали про численні порушення під час реставрації одеських будинків після обстрілів РФ.
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