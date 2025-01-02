Жителей Николаева возмутила новая клумба в центре — что не так, фото

В Николаеве заплатили 1 млн за некачественный ремонт клумбы. Фото: Николаевская правда

На Соборной площади Николаева завершили ремонт клумбы. На реконструкцию потратили 1 млн. грн. Горожане говорят, что подрядчик схалтурил.

Об этом сообщает издание "Николаевская правда".

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Обновленная конструкция представляет собой деревянные лавочки, расположенные вокруг клумбы с деревьями. Жители города опубликовали фотографии, где видно, что деревянные элементы настила соединены некачественно. Поэтому стык выглядит неравномерным. Кроме того, несмотря на то, что работы только завершили, на досках уже заметны сколы и неровности.

В Николаеве заплатили 1 млн. за некачественный ремонт клумбы. Фото: Николаевская правда

В Николаеве заплатили 1 млн. за некачественный ремонт клумбы. Фото: Николаевская правда

Горожане отмечают, что за столь большую сумму клумбу могли бы отреставрировать гораздо качественнее.

Напомним, в помещении миграционной службы в Одессе образовалась дыра в полу. Ремонтировать ее не торопятся. Также мы рассказывали о многочисленных нарушениях при реставрации одесских домов после обстрелов РФ.