Одесит оформив 13 кредитів на свою дівчину

Поліцейський заповнює документи. Фото: поліція Одеської області

В Одесі затримали 21-річного студента. Він оформив понад 80 тис. грн кредитів на свою 18-річну дівчину. З'ясувалося, що це вже не перша фінансова оборудка хлопця.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у п'ятницю, 17 січня.

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На молодика правоохоронцям поскаржилася сама дівчина. Вона розповіла, що хлопець регулярно брав її мобільний телефон нібито для переписки у месенджерах. Насправді він заходив до особистого кабінету коханої в онлайн-банку й на сайти фінансових компаній, оформляв на її ім'я мікрозайми та перераховував гроші собі. Таким чином за два місяці одесит оформив 13 кредитів на загальну суму понад 80 тис. грн.

Аферист зі стажем

Раніше хлопець вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Він розповідав своїм однокурсникам, викладачці та знайомій дівчині про вигадані особисті проблеми й просив гроші у борг. Також він позичав ноутбуки буцімто для підготовки презентацій і рефератів. Ані коштів, ані техніки юнак не повертав. Збиток, спричинений потерпілим, оцінили у суму понад 184 тис. грн. Цю справу зараз розглядає суд.

Що загрожує шахраю

Наразі молодик перебуває під вартою з можливістю вийти під заставу у 600 тис. грн. Якщо суд визнає хлопця винним, наступні вісім років він може провести за ґратами.

Нагадаємо, в Одесі затримали шахрая, який продавав неіснуючі путівки до Єгипту за низькими цінами. Також мешканець Одещини видавав себе за працівника банку й надурив шістьох людей на 100 тис. грн.