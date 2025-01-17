Одессит оформил 13 кредитов на свою девушку

Полицейский заполняет документы. Фото: полиция Одесской области

В Одессе задержали 21-летнего студента. Он оформил более 80 тыс. грн кредитов на свою 18-летнюю девушку. Выяснилось, что это уже не первая финансовая махинация парня.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в п'пятницу, 17 января.

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Пользовался доверием

На молодого человека правоохранителям пожаловалась сама девушка. Она рассказала, что парень регулярно брал ее мобильный телефон якобы для переписки в мессенджерах. На самом деле он заходил в личный кабинет любимой в онлайн-банке и на сайты финансовых компаний, оформлял на ее имя микрозаймы и перечислял деньги себе. Таким образом за два месяца одессит оформил 13 кредитов на общую сумму более 80 тыс. грн.

Аферист со стажем

Ранее парень уже попадал в поле зрения правоохранителей. Он рассказывал своим однокурсникам, преподавательнице и знакомой девушке о вымышленных личных проблемах и просил деньги в долг. Также он занимал ноутбуки якобы для подготовки презентаций и рефератов. Ни средств, ни техники юноша не возвращал. Ущерб, причиненный потерпевшим, оценили в сумму более 184 тыс. грн. Это дело сейчас рассматривает суд.

Что грозит мошеннику

Сейчас молодой человек находится под стражей с возможностью выйти под залог в 600 тыс. грн. Если суд признает парня виновным, следующие восемь лет он может провести за решеткой.

Напомним, в Одессе задержали мошенника, который продавал несуществующие путевки в Египет по низким ценам. Также житель Одесской области выдавал себя за работника банка и обманул шесть человек на 100 тыс. грн.