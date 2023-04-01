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Колаборантка з Одещини постане перед судом: яке покарання на неї чекає

1 квітня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Своєї вини жінка не заперечувала
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Мешканку Ізмаїлу звинуватили у колабораційній діяльності за підтримку російської агресії на території України. Правоохоронці склали обвинувальний акт та передали його до суду.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області

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Правоохоронці встановили, що 61-річна громадянка систематично поширювала свої уподобання росії. Робила вона це через заборонену в Україні соціальну мережу "Однокласники" з квітня минулого року. Жінка заперечувала здійснення військової агресії росією проти українців та підтримувала злочинні воєнні дії країни-агресора.

Яке покарання чекає на жінку

Правопорушниці висунули звинувачення у колабораційній діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора.

Такі дії караються позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Більше про любителів "руського миру"

Нагадаємо що, на своїй сторінці в "Однокласниках" одесит поширював антиукраїнський контент. Його підозрюють у колабораційній діяльності.

Також зазначимо, що поліцейські затримали в Одесі підозрюваного у колабораційній діяльності та розповсюдженні пропаганди в підтримку російської загарбницької політики. Підозрюваний використовував соцмережу "Однокласники" для поширення вірусних публікацій, які возвеличували "кремлівського вождя".

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