Коллаборантка из Одесчины предстанет перед судом: какое наказание ее ждет

Своей вины женщина не возражала

Жительницу Измаила обвинили в коллаборационной деятельности за поддержку российской агрессии на территории Украины. Правоохранители составили обвинительный акт и передали его в суд.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Правоохранители установили, что 61-летняя гражданка систематически распространяла свои предпочтения россии. Делала она это из-за запретной в Украине социальной сети "Одноклассники" с апреля прошлого года. Женщина возражала против военной агрессии россией против украинцев и поддерживала преступные военные действия страны-агрессора.

Какое наказание ждет женщину

Правонарушительницы выдвинули обвинения в коллаборационной деятельности, что предусмотрено ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о публичном возражении гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины, установлении и утверждении временной оккупации части территории Украины, публичных призывах гражданином Украины к поддержке решений и действий государства-агрессора.

Такие действия наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

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Напомним, что на своей странице в "Одноклассниках" одессит распространял антиукраинский контент. Его подозревают в коллаборационной деятельности.

Также отметим, что полицейские задержали в Одессе подозреваемого в коллаборационной деятельности и распространении пропаганды в поддержку российской захватнической политики. Подозреваемый использовал соцсеть "Одноклассники" для распространения вирусных публикаций, возвеличивавших "кремлевского вождя".