Відключення світла в Одесі сьогодні, 28 листопада, нові графіки

Електрик ремонтує мережу. Фото: ДТЕК

Вдень 28 листопада в Одесі впровадили графіки відключення світла. У разі змін енергетики обіцяють оперативно повідомляти про оновлення. Зазначимо, що зранку у регіоні графіки не діяли.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

Читайте також:

Графіки відключення світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на понеділок

1 група: відключення з 10:00 до 13:00 і з 18:00 до 20:00.

2 група: відключення з 10:00 до 16:00.

3 група: відключення з 12:00 до 17:00.

4 група: відключення з 13:00 до 18:00.

5 група: відключення з 15:00 до 19:00.

6 група: відключення з 8:00 до 14:00 і з 16:00 до 18:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Енергетики закликають одеситів зменшити споживання електроенергії під час наявності світла, щоби уникнути перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, вранці в Одесі діяли екстрені відключення через російський обстріл. Без світла також залишалися інші українські міста.