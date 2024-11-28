Отключение света в Одессе сегодня, 28 ноября, новые графики

Электрик ремонтирует сеть. Фото: ДТЭК

Днем 28 ноября в Одессе внедрили графики отключения света. В случае изменений энергетики обещают оперативно сообщать об обновлении. Отметим, что утром в регионе графики не действовали.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика отключения света. Фото: ДТЭК

График отключения света на понедельник

1 группа: отключения с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00.

2 группа: отключения с 10:00 до 16:00.

3 группа: отключения с 12:00 до 17:00.

4 группа: отключения с 13:00 до 18:00.

5 группа: отключения с 15:00 до 19:00.

6 группа: отключения с 8:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора распределения. Энергетики призывают одесситов уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, утром в Одессе действовали экстренные отключения из-за российских обстрелов. Без света также оставались другие украинские города.