Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Колишній податківець очолив АМПУ — що відомо про нового голову arrow

Колишній податківець очолив АМПУ — що відомо про нового голову

15 січня 2025 13:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Адміністрації морських портів новий керівник, що про нього відомо
Новий керівник АПМУ Олександр Семирга. Фото: Голос України
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Уряд призначив нового керівника Адміністрації морських портів України. Ним став Олександр Семирга. Раніше він працював на митниці. 

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Читайте також:

"Серед головних завдань для нового керівника — забезпечити стабільність і ефективність роботи портів, розвивати інфраструктуру та впроваджувати сучасні підходи в управлінні. Також однією з задач є забезпечення прозорості роботи Адміністрації", — зазначили у відомстві. 

Що відомо про керівника

Олександру Семирзі 40 років. Він народився у Коломиї Івано-Франківської області. Вивчав міжнародні економічні відносини у Львівській комерційній академії. З 2009 по 2012 роки працював у структурах Міністерства транспорту й Міністерства економіки. Згодом займався бізнесом. У 2021 році Олександр Семирга повернувся на держслужбу. Він очолював Чернігівську, а потім Закарпатську митниці, з 2023 року був першим заступником голови Державної митної служби.

Нагадаємо, стало відомо, що до Одеського порту повертаються морські перевізники. Серед них, зокрема, французька корпорація CMA CGM. Це один з чотирьох найбільших у світі операторів морських контейнерних перевезень.

Одеса призначення порт Одеська область кадрові зміни

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:00 Облік 17-річних призовників — Зеленський підписав новий закон

Термінова новина

14:58 Військові та цивільні — з полону повернули ще 25 українців

14:57 На Миколаївщині з'являться острови-батарейки — як вони працюють

14:53 Глава МЗС України висловився щодо переговорів з Путіним

14:44 Робили непридатними — на Київщині викрили схему для ухилянтів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:35 Заробляє 23 млн грн на рік — хто став найкращим блогером України

14:33 Прокуратура повернула киянам земельну ділянку на березі Дніпра

Text

14:30 Переговори Зеленського з Туском й Дудою — зустріч онлайн

14:29 Суд не допоміг — на Одещині жінка знущалася над співмешканцем

14:26 У Харкові ТЦК безпідставно оштрафував чоловіка — що вирішив суд

15:00 Облік 17-річних призовників — Зеленський підписав новий закон

Термінова новина

14:58 Військові та цивільні — з полону повернули ще 25 українців

14:57 На Миколаївщині з'являться острови-батарейки — як вони працюють

14:53 Глава МЗС України висловився щодо переговорів з Путіним

14:44 Робили непридатними — на Київщині викрили схему для ухилянтів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:35 Заробляє 23 млн грн на рік — хто став найкращим блогером України

14:33 Прокуратура повернула киянам земельну ділянку на березі Дніпра

14:29 Суд не допоміг — на Одещині жінка знущалася над співмешканцем

14:26 У Харкові ТЦК безпідставно оштрафував чоловіка — що вирішив суд

14:12 Дороги будуть небезпечними — прогноз погоди у Харкові на завтра

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Ексклюзив

06:37 Наслідки екотерору з боку РФ — що буде з Чорним морем

14 січня 2025

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

Text

14:30 Переговори Зеленського з Туском й Дудою — зустріч онлайн

Text

13:50 Нардеп розповів, чому 18-річні хлопці не можуть бути військовими

Text

13:31 У штабах зараз втричі більше військових, ніж на фронті, — нардеп

Text

13:00 Візит Зеленського в Польщу та ситуація на фронті — ефір День.LIVE

Text

10:24 Експерт пояснив, чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:36 План Трампа по Україні і мобілізація молоді — ефір Ранок.LIVE

Text

01:30 Знизять мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво

6 січня 2025

03:16 Перший корисний, але смачний торт — без важкості в животі