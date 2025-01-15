В Адміністрації морських портів новий керівник, що про нього відомо

Новий керівник АПМУ Олександр Семирга. Фото: Голос України

Уряд призначив нового керівника Адміністрації морських портів України. Ним став Олександр Семирга. Раніше він працював на митниці.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

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"Серед головних завдань для нового керівника — забезпечити стабільність і ефективність роботи портів, розвивати інфраструктуру та впроваджувати сучасні підходи в управлінні. Також однією з задач є забезпечення прозорості роботи Адміністрації", — зазначили у відомстві.

Що відомо про керівника

Олександру Семирзі 40 років. Він народився у Коломиї Івано-Франківської області. Вивчав міжнародні економічні відносини у Львівській комерційній академії. З 2009 по 2012 роки працював у структурах Міністерства транспорту й Міністерства економіки. Згодом займався бізнесом. У 2021 році Олександр Семирга повернувся на держслужбу. Він очолював Чернігівську, а потім Закарпатську митниці, з 2023 року був першим заступником голови Державної митної служби.

Нагадаємо, стало відомо, що до Одеського порту повертаються морські перевізники. Серед них, зокрема, французька корпорація CMA CGM. Це один з чотирьох найбільших у світі операторів морських контейнерних перевезень.