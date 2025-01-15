В Администрации морских портов новый руководитель, что о нем известно

Бывший налоговик возглавил АМПУ — что известно о новом главе
Правительство назначило нового руководителя Администрации морских портов Украины. Им стал Александр Семирга. Ранее он работал на таможне.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
"Среди главных задач для нового руководителя — обеспечить стабильность и эффективность работы портов, развивать инфраструктуру и внедрять современные подходы в управлении. Также одной из задач является обеспечение прозрачности работы Администрации", — отметили в ведомстве.
Что известно о руководителе
Александру Семирзе 40 лет. Он родился в Коломые Ивано-Франковской области. Изучал международные экономические отношения во Львовской коммерческой академии. С 2009 по 2012 годы работал в структурах Министерства транспорта и Министерства экономики. Впоследствии занимался бизнесом. В 2021 году Александр Семирга вернулся на госслужбу. Он возглавлял Черниговскую, а затем Закарпатскую таможни, с 2023 года был первым заместителем председателя Государственной таможенной службы.
Напомним, стало известно, что в Одесский порт возвращаются морские перевозчики. Среди них, в частности, французская корпорация CMA CGM. Это один из четырех крупнейших в мире операторов морских контейнерных перевозок.
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