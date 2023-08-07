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Колишнього заступника мера Одеси викликали на допит до НАБУ

7 серпня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ексзаступника Труханова викликають на допит
Михайло Кучук. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Колишнього першого заступника мера Одеси викликали на допит до НАБУ. Михайло Кучук є фігурантом злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

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За інформацією працівників НАБУ, допит Кучука має відбутися 14 серпня у Києві. У МВС Михайло Кучук вважається людиною, яка переховується від органів досудового розслідування з грудня минулого року, а вже в липні оголосили його в розшук.

Повістка про виклик. Фото: НАБУ

Деталі справи

Він входив до злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради. Крім цього ця група також контролювала бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини. 

Слідством установлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі. 

Інші фігуранти

Корупційна схема, пов'язана з бізнесменами Борисом Кауфманом, Олександром Грановським та заступниками міського голови Одеси, стала однією з найбільших в Україні. Йдеться про створення злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників міськради.

Нагадаємо, НАБУ та САП завершили розслідування у справі злочинної організації, яка займалася незаконним переданням землі під забудову. За матеріалами справи, зловмисники заробили мільярд, а Одеса натомість недоотримала понад шістсот мільйонів гривень. 

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