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Бывшего заместителя мэра Одессы вызвали на допрос в НАБУ

7 августа 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Экс-заместителя Труханова вызывают на допрос
Михаил Кучук. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Бывший первый заместитель мэра Одессы был вызван на допрос в НАБУ. Михаил Кучук является фигурантом преступной организации, которая держала на контроле чиновников Одесского городского совета.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

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По информации работников НАБУ, допрос Кучука должен пройти 14 августа в Киеве. В МВД Михаил Кучук считается человеком, скрывающимся от органов досудебного расследования с декабря прошлого года, а уже в июле объявили его в розыск.

Повестка о вызове. Фото: НАБУ

Детали дела

Он входил в преступную организацию, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета. Кроме этого, эта группа также контролировала бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и совершала другие коррупционные преступления.

Следствием установлено, что с осени 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе.

Другие фигуранты

Коррупционная схема, связанная с бизнесменами Борисом Кауфманом, Александром Грановским и заместителями городского головы Одессы, стала одной из самых крупных в Украине. Речь идет о создании преступной организации, державшей под контролем чиновников горсовета.

Напомним, НАБУ и САП завершили расследование по делу преступной организации, занимавшейся незаконной передачей земли под застройку. По материалам дела, злоумышленники заработали миллиард, а Одесса взамен недополучила более шестисот миллионов гривен.

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