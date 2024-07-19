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Компанія, що виграла тендер в Миколаєві, приховала власника — що загрожує

19 липня 2024 12:57
Верзілова Єлизавета - редактор
Взяли гроші у особи, яка під санкціями: прокуратура Миколаївщини подала позов
Жінка з грошима в руках. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Миколаївська обласна прокуратура подала позов до суду, аби повернути державі гроші компанії. Слідство виявило, що кошти підприємство отримало від  особи, яка перебуває під санкціями.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Компанія, яка виграла тендер на постачання енергоносіїв, приховала інформацію про свого кінцевого бенефіціара. Слідство виявило, що він перебуває під діями санцкцій, накладених Радою національної безпеки та оборони України. Це грубе порушення законодавства унеможливлює участь такої компанії у державних тендерах.

Судове провадження

Суд відкрив провадження за позовом Баштанської окружної прокуратури. Прокуратура виступає від імені держави в інтересах Казанківської селищної ради та Південного офісу Держаудитслужби та вимагає визнання договору недійсним і повернення грошей до державного бюджету. Судовий розгляд справи триває.

Ми писали, що в Одеській області викрили службових осіб комунального підприємства та постачальників, які причетні до розкрадання бюджетних коштів. Спільники на підставі підроблених документів привласнили понад 2 мільйони гривень.

Раніше ми писали, що у Миколаєві прокурори розкрили схему привласнення бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель. Так, через недобросовісність підрядників бюджет держави зазнав збитків на понад 16 мільйонів гривень. 

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