Взяли деньги у лица, находящегося под санкциями: прокуратура Николаевщины подала иск

Женщина с деньгами в руках. Иллюстративное фото: Freepik

Николаевская областная прокуратура подала иск в суд, чтобы вернуть государству деньги компании. Следствие установило, что средства предприятие получило от лица, находящегося под санкциями.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Детали дела

Компания, выигравшая тендер на поставку энергоносителей, скрыла информацию о своем конечном бенефициаре. Следствие установило, что он находится под действиями санкций, наложенных Советом национальной безопасности и обороны Украины. Это грубое нарушение законодательства делает невозможным участие такой компании в государственных тендерах.

Судебное производство

Суд открыл производство по иску Баштанской окружной прокуратуры. Прокуратура выступает от имени государства в интересах Казанковского поселкового совета и Южного офиса Госаудитслужбы и требует признания договора недействительным и возврата денег в государственный бюджет. Судебное разбирательство дела продолжается.

Мы писали, что в Одесской области разоблачили должностных лиц коммунального предприятия и поставщиков, причастных к хищению бюджетных средств. Сообщники на основании поддельных документов присвоили более 2 миллионов гривен.

Ранее мы писали, что в Николаеве прокуроры раскрыли схему присвоения бюджетных средств за счет проведения закупок. Так, из-за недобросовестности подрядчиков бюджет государства понес убытки более чем на 16 миллионов гривен.