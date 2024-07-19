Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Компания, выигравшая тендер в Николаеве, скрыла собственника — что угрожает arrow

Компания, выигравшая тендер в Николаеве, скрыла собственника — что угрожает

19 июля 2024 12:57
Верзилова Єлизавета - редактор
Взяли деньги у лица, находящегося под санкциями: прокуратура Николаевщины подала иск
Женщина с деньгами в руках. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Николаевская областная прокуратура подала иск в суд, чтобы вернуть государству деньги компании. Следствие установило, что средства предприятие получило от лица, находящегося под санкциями.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали дела

Компания, выигравшая тендер на поставку энергоносителей, скрыла информацию о своем конечном бенефициаре. Следствие установило, что он находится под действиями санкций, наложенных Советом национальной безопасности и обороны Украины. Это грубое нарушение законодательства делает невозможным участие такой компании в государственных тендерах.

Судебное производство

Суд открыл производство по иску Баштанской окружной прокуратуры. Прокуратура выступает от имени государства в интересах Казанковского поселкового совета и Южного офиса Госаудитслужбы и требует признания договора недействительным и возврата денег в государственный бюджет. Судебное разбирательство дела продолжается.

Мы писали, что в Одесской области разоблачили должностных лиц коммунального предприятия и поставщиков, причастных к хищению бюджетных средств. Сообщники на основании поддельных документов присвоили более 2 миллионов гривен.

Ранее мы писали, что в Николаеве прокуроры раскрыли схему присвоения бюджетных средств за счет проведения закупок. Так, из-за недобросовестности подрядчиков бюджет государства понес убытки более чем на 16 миллионов гривен.

Одесса санкции суд тендер правосудие деньги Одесская область прокуратура Новости Одессы бизнес закупки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая