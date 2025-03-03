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Одеситка відсудила у міста 74,5 тис. грн за дерево, що впало

3 березня 2025 16:20
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одеситка отримала 74,5 тисяч компенсації за пошкоджений деревом автомобіль
Дерево на автівці. Фото ілюстративне: Подробиці
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеситка добилася від міста компенсацію у майже 75 тисяч гривень за дерево, що впало на її машину, оскільки стовбур прогнив зсередини, а комунальники його вчасно не зпиляли.

Інформація про це шириться соцмережами.

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На припаркований у дворі будинку автомобіль Volkswagen Jetta впало трухляве дерево. Жінка замовила незалежну експертизу, яка оцінила суму збитків у 74,5 тис. грн. Крім того, будло доведено, що стовбур рослини прогнив зсередини, а такі дерева необхідно вчасно пиляти. Суворовський суд визнав доводи одеситки переконливими, а спроба міськради оскаржити рішення першої інстанції в апеляції не дала результатів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ймовірні компенсації збитків від РФ за забруднення Чорного моря. А також про те, скільки сплатять власникам пошкоджених ударами суден.

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