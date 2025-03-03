Одесситка получила 74,5 тысяч компенсации за поврежденный деревом автомобиль

Дерево на автомобиле. Фото иллюстративное: Подробности

Одесситка добилась от города компенсацию в почти 75 тысяч гривен за дерево, упавшее на ее машину, поскольку ствол прогнил изнутри, а коммунальщики его вовремя не спилили.

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Компенсация за машину

На припаркованный во дворе дома автомобиль Volkswagen Jetta упало трухлявое дерево. Женщина заказала независимую экспертизу, которая оценила сумму ущерба в 74,5 тысячи гривен. Кроме того, было доказано, что ствол растения прогнил изнутри, а такие деревья необходимо вовремя спиливать. Суворовский суд признал доводы одесситки убедительными, а попытка горсовета обжаловать решение первой инстанции в апелляции не дала результатов.

Напомним, недавно мы писали о вероятных компенсациях убытков от РФ за загрязнение Черного моря. А также о том, сколько заплатят владельцам поврежденных ударами судов.