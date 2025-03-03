Одесситка получила 74,5 тысяч компенсации за поврежденный деревом автомобиль

Одесситка отсудила у города 74,5 тыс. грн за упавшее дерево
Одесситка добилась от города компенсацию в почти 75 тысяч гривен за дерево, упавшее на ее машину, поскольку ствол прогнил изнутри, а коммунальщики его вовремя не спилили.
Информация об этом распространяется по соцсетям.
Компенсация за машину
На припаркованный во дворе дома автомобиль Volkswagen Jetta упало трухлявое дерево. Женщина заказала независимую экспертизу, которая оценила сумму ущерба в 74,5 тысячи гривен. Кроме того, было доказано, что ствол растения прогнил изнутри, а такие деревья необходимо вовремя спиливать. Суворовский суд признал доводы одесситки убедительными, а попытка горсовета обжаловать решение первой инстанции в апелляции не дала результатов.
Напомним, недавно мы писали о вероятных компенсациях убытков от РФ за загрязнение Черного моря. А также о том, сколько заплатят владельцам поврежденных ударами судов.
Читайте Новини.LIVE!