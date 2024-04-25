Кому в Одесі відключать воду до вечора

У деяких одеситів не буде води до вечора. Фото: Depositphotos

Сьогодні, 25 квітня, водопостачання одеситам буде тимчасово призупинено у зв'язку з ремонтними роботами на водопроводному об'єкті. Планується відновлення подачі води до 16:00, але час завершення робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

пров. Кримський, 1 — 1б;

пров. Історичний, 8 — 14в.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня, сотні одеситів залишились без світла до вечора. через ремонт на електромережах. Енергетики обіцяють повернути електропостачання в будівлі містян до 19:50, декому — раніше, о 18:00. Повний перелік адрес можна переглянути у матеріалі.

Ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочався процес приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.