Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Кому в Одессе отключат воду до вечера arrow

Кому в Одессе отключат воду до вечера

25 апреля 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Кому в Одессе отключат воду до вечера
У некоторых одесситов не будет воды до вечера. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 25 апреля, водоснабжение одесситам будет временно приостановлено в связи с ремонтными работами на водопроводном объекте. Планируется возобновление подачи воды до 16:00, но время завершения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды

  • пров. Крымский, 1 — 1б;
  • пров. Исторический, 8 — 14в.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, сегодня, 25 апреля, сотни одесситов остались без света до вечера. из-за ремонта на электросетях. Энергетики обещают вернуть электроснабжение в здании горожан к 19:50, некоторым — раньше, в 18:00. Полный список адресов можно просмотреть в материале.

Мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Ранее мы сообщали, что в Одессе в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начался процесс приемки документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на оплату коммунальных платежей.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
вода
Одесская ОГА
Новости Одессы
отсутствие воды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри