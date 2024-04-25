Кому в Одессе отключат воду до вечера

У некоторых одесситов не будет воды до вечера. Фото: Depositphotos

Сегодня, 25 апреля, водоснабжение одесситам будет временно приостановлено в связи с ремонтными работами на водопроводном объекте. Планируется возобновление подачи воды до 16:00, но время завершения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды

пров. Крымский, 1 — 1б;

пров. Исторический, 8 — 14в.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, сегодня, 25 апреля, сотни одесситов остались без света до вечера. из-за ремонта на электросетях. Энергетики обещают вернуть электроснабжение в здании горожан к 19:50, некоторым — раньше, в 18:00. Полный список адресов можно просмотреть в материале.

Мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Ранее мы сообщали, что в Одессе в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начался процесс приемки документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на оплату коммунальных платежей.