Тарифи в Одесі у лютому 2026: що відомо про ціни на комуналку

Комуналка в Одесі у лютому — скільки прийдеться платити містянам
У лютому 2026 року тарифи на комунальні послуги для одеситів залишаються без змін. Ціни на світло, воду, газ, опалення, транспорт і вивезення сміття збережуться на рівні попереднього місяця.
Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки доведеться платити одеситам з 1 січня.
Електроенергія
Електроенергія для побутових споживачів коштує 4,32 грн за кВт·год. Для власників двозонних лічильників нічний тариф становить 2,16 грн, а для будинків з електроопаленням — 2,64 грн. Бізнес сплачує значно більше — 686,23 грн за кВт·годину, підприємства "зеленої металургії" — 359,55 грн.
Теплопостачання
Тарифи на опалення поки що залишаються без змін. За одну гігакалорію населення платить 1 813 грн, бюджетні установи — 4 538 грн, релігійні організації — 4 960 грн, інші споживачі — 5 547 грн. У теплопостачальних підприємствах не виключають можливого зростання вартості у майбутньому через підвищення витрат.
Водопостачання та водовідведення
Ціни для населення залишаються незмінними у січні 2026 року. А саме: 14,93 грн за 1 м³ води та 14,37 грн за 1 м³ каналізації (без ПДВ).
Для бізнесу тарифи окремі:
- водопостачання — 10,93 грн (ліцензіати), 25,80 грн (інші споживачі),
- водовідведення — 7,74 грн (ліцензіати), 20,40 грн (інші).
Утримання будинків
Базові тарифи ОСББ та ЖЕКів становлять 3–5 грн за кв. м. Приватні компанії беруть більше:
- Bona Vita — 5,67 грн/кв.м,
- Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м,
- Суворовський — 5 грн/кв.м,
- Ренесанс — 5,50 грн/кв.м,
- Євроформат — 6,20 грн/кв.м,
- Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м,
- Наш Дім — 5,70 грн/кв.м.
Вивіз сміття
Вивезення сміття також не подорожчало. У багатоповерхівках тариф коливається в межах 33-35 грн з людини, у приватному секторі — від 58 до 61 грн залежно від оператора та району.
- "Еко-Ренесанс" — 35,49 грн (багатоповерхівки), 61,26 грн (приватний сектор),
- "Кліар-Сіті" — 33,99 грн і 58,68 грн,
- "ТВ-Серрус" — 34,80 грн і 60,07 грн,
- "Одескомунтранс" — 34,13 грн і 58,89 грн.
Газ
Ціна на газ для населення залишається на рівні 7,96 грн за кубометр. Окремо оплачується доставлення — 1,308 грн за кубометр. Для бізнесу газ значно дорожчий — 501,97 грн за 1000 м³, що більш ніж у чотири рази перевищує торішній показник.
Громадський транспорт
Ціни на проїзд залишаються без змін:
- трамвай і тролейбус — 15 грн,
- маршрутки — 20 грн у межах міста, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги,
- до Південного — 70 грн.
Проїзні квитки:
- учні — 120 грн (1 вид транспорту), 160 грн (обидва),
- студенти — 240 грн і 340 грн,
- дорослі — 420 грн і 567 грн,
- службові поїздки — 630 грн і 756 грн.
