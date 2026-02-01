Тарифи в Одесі у лютому 2026: що відомо про ціни на комуналку

Людина рахує оплату комунальних. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У лютому 2026 року тарифи на комунальні послуги для одеситів залишаються без змін. Ціни на світло, воду, газ, опалення, транспорт і вивезення сміття збережуться на рівні попереднього місяця.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки доведеться платити одеситам з 1 січня.

Реклама

Читайте також:

Електроенергія

Електроенергія для побутових споживачів коштує 4,32 грн за кВт·год. Для власників двозонних лічильників нічний тариф становить 2,16 грн, а для будинків з електроопаленням — 2,64 грн. Бізнес сплачує значно більше — 686,23 грн за кВт·годину, підприємства "зеленої металургії" — 359,55 грн.

Теплопостачання

Тарифи на опалення поки що залишаються без змін. За одну гігакалорію населення платить 1 813 грн, бюджетні установи — 4 538 грн, релігійні організації — 4 960 грн, інші споживачі — 5 547 грн. У теплопостачальних підприємствах не виключають можливого зростання вартості у майбутньому через підвищення витрат.

Водопостачання та водовідведення

Ціни для населення залишаються незмінними у січні 2026 року. А саме: 14,93 грн за 1 м³ води та 14,37 грн за 1 м³ каналізації (без ПДВ).

Для бізнесу тарифи окремі:

водопостачання — 10,93 грн (ліцензіати), 25,80 грн (інші споживачі),

водовідведення — 7,74 грн (ліцензіати), 20,40 грн (інші).

Утримання будинків

Базові тарифи ОСББ та ЖЕКів становлять 3–5 грн за кв. м. Приватні компанії беруть більше:

Bona Vita — 5,67 грн/кв.м,

Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м,

Суворовський — 5 грн/кв.м,

Ренесанс — 5,50 грн/кв.м,

Євроформат — 6,20 грн/кв.м,

Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м,

Наш Дім — 5,70 грн/кв.м.

Вивіз сміття

Вивезення сміття також не подорожчало. У багатоповерхівках тариф коливається в межах 33-35 грн з людини, у приватному секторі — від 58 до 61 грн залежно від оператора та району.

"Еко-Ренесанс" — 35,49 грн (багатоповерхівки), 61,26 грн (приватний сектор),

"Кліар-Сіті" — 33,99 грн і 58,68 грн,

"ТВ-Серрус" — 34,80 грн і 60,07 грн,

"Одескомунтранс" — 34,13 грн і 58,89 грн.

Газ

Ціна на газ для населення залишається на рівні 7,96 грн за кубометр. Окремо оплачується доставлення — 1,308 грн за кубометр. Для бізнесу газ значно дорожчий — 501,97 грн за 1000 м³, що більш ніж у чотири рази перевищує торішній показник.

Громадський транспорт

Ціни на проїзд залишаються без змін:

трамвай і тролейбус — 15 грн,

маршрутки — 20 грн у межах міста, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги,

до Південного — 70 грн.

Проїзні квитки:

учні — 120 грн (1 вид транспорту), 160 грн (обидва),

студенти — 240 грн і 340 грн,

дорослі — 420 грн і 567 грн,

службові поїздки — 630 грн і 756 грн.

Нагадаємо, морози та ожеледиця серйозно вдарили по торгівлі на одеських ринках і вплинули на ціни на овочі. Також ми писали, скільки в Одесі коштують молочні продукти.