Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Коммуналка в Одессе в феврале — сколько будут платить горожане

Коммуналка в Одессе в феврале — сколько будут платить горожане

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 20:32
Тарифы в Одессе в феврале 2026: что известно о ценах на коммуналку
Человек считает оплату коммунальных. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В феврале 2026 года тарифы на коммунальные услуги для одесситов остаются без изменений. Цены на свет, воду, газ, отопление, транспорт и вывоз мусора сохранятся на уровне предыдущего месяца.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько придется платить одесситам с 1 января.

Реклама
Читайте также:

Электроэнергия

Электроэнергия для бытовых потребителей стоит 4,32 грн за кВт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф составляет 2,16 грн, а для домов с электроотоплением — 2,64 грн. Бизнес платит значительно больше — 686,23 грн за кВт-час, предприятия "зеленой металлургии" — 359,55 грн.

Теплоснабжение

Тарифы на отопление пока остаются без изменений. За одну гигакалорию население платит 1 813 грн, бюджетные учреждения — 4 538 грн, религиозные организации — 4 960 грн, остальные потребители — 5 547 грн. В теплоснабжающих предприятиях не исключают возможного роста стоимости в будущем из-за повышения расходов.

Водоснабжение и водоотвод

Цены для населения остаются неизменными в январе 2026 года. А именно: 14,93 грн за 1 м³ воды и 14,37 грн за 1 м³ канализации (без НДС).

Для бизнеса тарифы отдельные:

  • водоснабжение — 10,93 грн (лицензиаты), 25,80 грн (другие потребители),
  • водоотвод — 7,74 грн (лицензиаты), 20,40 грн (другие).

Содержание домов

Базовые тарифы ОСМД и ЖЭКов составляют 3-5 грн за кв. м. Частные компании берут больше:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв.м,
  • Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м,
  • Суворовский — 5 грн/кв.м,
  • Ренессанс — 5,50 грн/кв.м,
  • Евроформат — 6,20 грн/кв.м,
  • Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м,
  • Наш Дом — 5,70 грн/кв.м.

Вывоз мусора

Вывоз мусора также не подорожал. В многоэтажках тариф колеблется в пределах 33-35 грн с человека, в частном секторе — от 58 до 61 грн в зависимости от оператора и района.

  • "Эко-Ренессанс" — 35,49 грн (многоэтажки), 61,26 грн (частный сектор),
  • "Клиар-Сити" — 33,99 грн и 58,68 грн,
  • "ТВ-Серрус" — 34,80 грн и 60,07 грн,
  • "Одескоммунтранс" — 34,13 грн и 58,89 грн.

Газ

Цена на газ для населения остается на уровне 7,96 грн за кубометр. Отдельно оплачивается доставка — 1,308 грн за кубометр. Для бизнеса газ значительно дороже — 501,97 грн за 1000 м³, что более чем в четыре раза превышает прошлогодний показатель.

Общественный транспорт

Цены на проезд остаются без изменений:

  • трамвай и троллейбус - 15 грн,
  • маршрутки — 20 грн в пределах города, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги,
  • до Южного — 70 грн.

Проездные билеты:

  • учащиеся — 120 грн (1 вид транспорта), 160 грн (оба),
  • студенты — 240 грн и 340 грн,
  • взрослые — 420 грн и 567 грн,
  • служебные поездки — 630 грн и 756 грн.

Напомним, морозы и гололедица серьезно ударили по торговле на одесских рынках и повлияли на цены на овощи. Также мы писали, сколько в Одессе стоят молочные продукты.

тарифы цены на газ коммунальные услуги Одесса Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации