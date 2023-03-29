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Комунальний медзаклад в Одесі переплатив 4,4 млн грн за обладнання

29 березня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обладнання закупляли для боротьби з COVID-19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Заступник гендиректора комунального медичного підприємства Одеської обласної ради може стати обвинуваченим за фактом службової недбалості. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо переплати на закупівлі медичного обладнання на суму 4,4 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Порушення процедури закупівлі

Під час виконання обов’язків керівника медзакладу, обвинувачений уклав з постачальником договір про закупівлю 11 апаратів ультразвукової діагностики вартістю 1,9 млн грн за один. Загальна вартість договору перевищила 20 мільйонів гривень. 

"Під час закупівлі медичного обладнання керівник не вжив заходів щодо перевірки середньої ринкової вартості необхідного товару та пошуку економічно-вигідного варіанта закупівлі, а уклав договір з підприємством за цінами, які значно перевищували ринкові. Так, на момент укладення угоди, ринкова вартість апарату ультразвукової діагностики складала 1,5 млн грн", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає на гендиректора 

Прокурори Приморської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника гендиректора одного з медичних комунальних підприємств Одеської обласної ради за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Такі дії караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Крім того, стосовно обвинуваченого наразі триває судовий розгляд справи за фактом розтрати понад 2 млн грн бюджетних коштів, виділених на боротьбу з коронавірусною хворобою, за ч. 5 ст. 191 КК України. 

Нагадаємо, службовців комунального підприємства на Одещині підозрюють у розтраті 1 млн грн. Гроші вони "заробили" на закупівлі спецмашини для очищення каналізацій.

Нагадаємо, фігурантка, яка перебуває на посаді в.о. директора одного з державних підприємств в Одеській області, привласнила понад 3,5 млн грн бюджетних коштів. Ці гроші мали піти на  реконструкцію футбольного поля у селі Лиманка.

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