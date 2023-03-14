На Одещині посадовиця збагатилась на ремонті футбольного поля

Жінці обирають запобіжний захід

Фігурантка, яка перебуває на посаді в.о. директора одного з державних підприємств в Одеській області, привласнила понад 3,5 млн грн бюджетних коштів. Ці гроші мали піти на реконструкцію футбольного поля у селі Лиманка.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Завищення обсягів та вартості робіт

За договором на реконструкцію поля на Таїровською селищною радою було виділено майже 10 млн грн. Підрядник делегував функції з реконструкції футбольного поля фігурантці, яка потім завищила обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, використаних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій.

"Офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями були подані до органів Державної казначейської служби України, що стало підставою для сплати грошей за будівельні роботи, які фактично не виконувалися", — йдеться в повідомленні.

Загальна сума коштів, безпідставно перерахованих на рахунки підприємства, склала майже три мільйони шістсот тисяч гривень.

Яке покарання чекає на жінку

Фігурантці повідомили про підозру в складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою групою осіб (передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України) та розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Правопорушниці загрожує покарання позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, керівник підприємства-підрядника привласнив бюджетні кошти під час капітального ремонту дитячого майданчика. Внаслідок таких протиправних дій обласному бюджету завдано майже 100 тис. грн шкоди.

Також ми писали, що директор одного з приватних підприємств Одеси заволодів бюджетними коштами під час ремонту дитмайданчика. Миколаївські слідчі повідомили йому про підозру.