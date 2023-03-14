В Одесской области чиновник обогатился на ремонте футбольного поля

Женщине выбирают меру пресечения

Фигурантка, которая в должности и.о. директора одного из государственных предприятий в Одесской области, присвоила более 3,5 млн грн бюджетных средств. Эти деньги должны были пойти на реконструкцию футбольного поля в селе Лиманка.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Завышение объемов и стоимости работ

По договору на реконструкцию поля на Таировском поселковом совете было выделено почти 10 млн. грн. Подрядчик делегировал функции по реконструкции футбольного поля фигурантке, которая затем завысила объемы и стоимость выполненных строительных работ, использованных материалов, изделий и установленных конструкций.

"Официальные документы с заведомо ложными сведениями были поданы в органы Государственной казначейской службы Украины, что стало основанием для уплаты денег за фактически не выполнявшиеся строительные работы", — говорится в сообщении.

Общая сумма средств, безосновательно перечисленных на счета предприятия, составила почти три миллиона шестьсот тысяч гривен.

Какое наказание ждет женщину

Фигурантке сообщили о подозрении в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов по предварительному сговору группой лиц (предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины) и растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, предварительным сговором группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Правонарушительнице грозит наказание лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства во время капитального ремонта детской площадки. В результате таких противоправных действий областному бюджету нанесен почти 100 тыс. грн ущерба.

Также мы писали, что директор одного из частных предприятий Одессы завладел бюджетными средствами во время ремонта детской площадки. Николаевские следователи сообщили ему о подозрении.