Коммунальное медучреждение в Одессе переплатило 4,4 млн грн за оборудование

Оборудование закупалось для борьбы с COVID-19

Заместитель гендиректора коммунального медицинского предприятия Одесского областного совета может стать обвиняемым по факту служебной халатности. Прокуроры направили в суд обвинительный акт по переплате на закупки медицинского оборудования на сумму 4,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Нарушение процедуры закупки

При исполнении обязанностей руководителя медучреждения обвиняемый заключил с поставщиком договор о закупке 11 аппаратов ультразвуковой диагностики стоимостью 1,9 млн грн за один. Общая стоимость договора превысила 20 млн грн.

"При закупке медицинского оборудования руководитель не принял меры по проверке средней рыночной стоимости необходимого товара и поиску экономически выгодного варианта закупки, а заключил договор с предприятием по ценам, значительно превышающим рыночные. Так, на момент заключения соглашения рыночная стоимость аппарата ультразвуковой диагностики составляла 1,5 млн грн", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет гендиректора

Прокуроры Приморской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя гендиректора одного из медицинских коммунальных предприятий Одесского областного совета по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч гривен или без такого.

Кроме того, в отношении обвиняемого продолжается судебное разбирательство дела по факту растраты более 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной болезнью, по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним, служащих коммунального предприятия в Одесской области подозревают в растрате 1 млн грн. Деньги они "заработали" на закупке спецмашины для очистки канализаций.

Напомним, фигурантка, находящаяся в должности и.о. директора одного из государственных предприятий в Одесской области, присвоила более 3,5 млн грн бюджетных средств. Эти деньги должны были пойти на реконструкцию футбольного поля в селе Лиманка.