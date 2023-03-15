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На Одещині комунальники заробили мільйон на покупці авто для очищення каналізацій

15 березня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Працівники КП можуть сісти за ґрати на 12 років
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Службовців комунального підприємства на Одещині підозрюють у розтраті 1 млн грн. Гроші вони "заробили" на закупівлі спецмашини для очищення каналізацій.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Деталі справи

Керівник комунального підприємства та менеджер із закупівель звинувачені у порушенні процедури закупівлі в межах Цільової програми "Питна вода міста Білгорода-Дністровського на 2021-2023 роки". Вони згідно з річним планом закупівель на 2022 рік  автомобіль 2010 року з заводською гарантією.

Втім спільники уклали угоду на вартість 2 800 000 гривень для спеціалізованої машини для гідродинамічної промивки та очищення каналізаційних колекторів разом із застарілою асенізаційною машиною марки "MAN" 1997 року випуску. За підозрою, спільники завищили вартість транспортного засобу та занизили його технічні вимоги та характеристики.

Такими протиправними діями службовці здійснили розтрату коштів місцевого бюджету на майже мільйон гривень, чим спричинили шкоду державі в особливо великих розмірах.

Яке покарання чекає на працівників КП

За процесуального керівництва прокурорів Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомлено про підозру службовим особам одного з комунальних підприємств Білгорода-Дністровського за фактом розтрати бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі за клопотанням прокурора керівник підприємства перебуває під вартою, а його спільниця — під домашнім арештом, також службовців відсторонено від займаних посад.

Нагадаємо, фігурантка, яка перебуває на посаді в.о. директора одного з державних підприємств в Одеській області, привласнила понад 3,5 млн грн бюджетних коштів. Ці гроші мали піти на  реконструкцію футбольного поля у селі Лиманка.

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