В Одесской области коммунальщики заработали миллион на покупке авто для очистки канализаций
Чиновников коммунального предприятия в Одесской области подозревают в растрате 1 млн грн. Деньги они "заработали" на закупке спецмашины для очистки канализаций.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
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Детали дела
Руководитель коммунального предприятия и менеджер по закупкам обвинены в нарушении процедуры закупки в рамках Целевой программы "Питьевая вода города Белгорода-Днестровского на 2021-2023 годы". Они согласно годовому плану закупок на 2022 год — автомобиль 2010 года с заводской гарантией.
Сообщники заключили соглашение на стоимость 2 800 000 гривен для специализированной машины для гидродинамической промывки и очистки канализационных коллекторов вместе с устаревшей ассенизационной машиной марки "MAN" 1997 года выпуска. По подозрению, подельники завысили стоимость транспортного средства и занизили его технические требования и характеристики.
Такими противоправными действиями служащие произвели растрату средств местного бюджета на почти миллион гривен, чем нанесли ущерб государству в особо крупных размерах.
Какое наказание ждет работников КП
При процессуальном руководстве прокуроров Белгород-Днестровской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении должностным лицам одного из коммунальных предприятий Белгорода-Днестровского по факту растраты бюджетных средств (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
По ходатайству прокурора руководитель предприятия находится под стражей, а его сообщница — под домашним арестом, также служащие отстранены от занимаемых должностей.
Напомним, фигурантка, находящаяся в должности и.о. директора одного из государственных предприятий в Одесской области, присвоила более 3,5 млн грн бюджетных средств. Эти деньги должны были пойти на реконструкцию футбольного поля в селе Лиманка.