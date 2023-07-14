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Комусь війна — комусь салюти: в Одесі затримали правопорушника

14 липня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Комусь війна — комусь салюти: в Одесі затримали правопорушника
Салют. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліцейські в Одесі викрили 44-річного чоловіка, який запустив феєрверк у дворі багатоквартирного будинку. Йому загрожує штраф або обмеження волі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Інцидент стався ввечері 13 липня на вулиці Академіка Глушка. Очевидці повідомили поліції про запуск феєрверка. На місце події прибули правоохоронці, які встановили особу порушника. Чоловік від будь-яких пояснень щодо ігнорування встановлених заборон відмовився. Під час огляду місця скоєння правопорушення поліцейські вилучили залишки використаного піротехнічного виробу.

Піротехнічний виріб. Фото: ГУНП в Одеській обалсті

Яке покарання чекає на чоловіка

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Йому загрожує покарання штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 17000 до 34000 гривень, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Які заборони діють на Одещині

  • Заборонено використовувати символіку націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів, а також носити при собі вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої, кинджали, фінські ножі, кастети чи іншу холодну зброю без передбаченого законом дозволу;
  • заборонено продавати алкогольні напої після 22 години вечора, продавати та використовувати піротехнічні засоби, зокрема феєрверки, хлопавки та петарди;
  • з 12 години ночі до 5 години ранку на Одещині діє комендантська година, у цей період часу пересуватися вулицями заборонено, виключення — необхідність пройти до укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, в ніч на 14 липня окупанти вкотре обстріляли Україну використовуючи БпЛА. Частина "шахедів" була направлена по Одеській області, втім сили ППО відбили ворожу атаку. 

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