Кому война — кому салюты: в Одессе задержали правонарушителя

Салют. Фото: pixabay

Полицейские в Одессе разоблачили 44-летнего мужчину, запустившего фейерверк во дворе многоквартирного дома. Ему грозит штраф или ограничение свободы.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Инцидент произошел вечером 13 июля на улице Академика Глушко. Очевидцы сообщили полиции о запуске фейерверка. На место происшествия прибыли правоохранители, установившие личность нарушителя. Мужчина от каких-либо объяснений по поводу игнорирования установленных запретов отказался. В ходе осмотра места совершения правонарушения полицейские изъяли остатки использованного пиротехнического изделия.

Пиротехническое изделие. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет мужчину

В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. Ему грозит наказание штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 17000 до 34000 гривен, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Какие запреты действуют в Одесской области

Запрещается использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов, а также носить при себе огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или устройства, кинжалы, финские ножи, кастеты или другое холодное оружие без предусмотренного законом разрешения;

запрещено продавать алкогольные напитки после 22 часов вечера, продавать и использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, хлопушки и петарды;

с 12 часов ночи до 5 часов утра в Одесской области действует комендантский час, в этот период времени передвигаться по улицам запрещено, исключение — необходимость пройти до укрытия во время воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 14 июля оккупанты в очередной раз обстреляли Украину используя БпЛА. Часть "шахедов" была направлена по Одесской области, впрочем, силы ПВО отразили вражескую атаку.