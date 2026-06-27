Конфлікт з ТЦК в Одесі: адвокатка заявила про подвійні стандарти

Чоловік у військовій формі веде собаку на повідку. Фото: кадр з відео

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Після конфлікту за участю працівників ТЦК в Одесі, під час якого поліція відкрила кримінальне провадження через травмування собаки, адвокатка Поліна Марченко заявила про вибіркову реакцію правоохоронців. На її думку, аналогічну оцінку мають отримувати і заяви про незаконне утримання чи застосування сили до військовозобов'язаних.

Про це вона сказала в ефірі Вечір.LIVE.

Реакція адвокатки

Поліна Марченко звернула увагу, що Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за незаконне позбавлення волі. Водночас, за її словами, повідомлення про подібні випадки за участю працівників ТЦК нерідко залишаються без належної процесуальної реакції.

"Коли б'ють в ТЦК, по 50 днів утримують — немає кримінальних проваджень? Незаконне утримання, позбавлення волі — це стаття, яка передбачає реальне позбавлення волі", — заявила адвокатка.

Також юристка висловила думку, що правоохоронці повинні відкривати кримінальні провадження щоразу, коли є достатні підстави вважати, що міг бути скоєний злочин. Вона переконана, що це правило має діяти незалежно від того, хто є учасником події. Марченко каже, що подібні історії впливають на довіру громадян до державних інституцій.

"Люди не хочуть, вони бояться, вони не готові, вони платять шалені кошти за те, щоб не потрапити у військо. Вони думають: якщо ось тут так, то що ж мене чекає у війську? І те, як ставляться до військовозобов'язаних зараз, напряму впливає на процес і кількість мобілізації", — сказала адвокатка.

Викрадення собаки в Одесі

Раніше Новини.LIVE писали про резонансний інцидент, який стався в Одесі під час перевірки військово-облікових документів. У мережі поширилося відео конфлікту між працівниками ТЦК та цивільними, під час якого травмувався собака. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною та встановлює всі обставини події.

Мобілізація в Одесі: скандали

Зазначимо, раніше в Одесі вже не раз виникали гучні скандали за участю правоохоронців та людей у військовій формі. Так, у квітні під час затримання водія представники патрульної поліції та Хаджибейського ТЦК застосували до чоловіка силу, внаслідок чого він отримав перелом плеча. Хоча внутрішнє розслідування спочатку визнало дії поліції законними, після втручання Офісу Омбудсмана прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень.

Також як повідомляли Новини.LIVE, в одному з районних ТЦК та СП Одеської області викрили групу людей, яких підозрюють у незаконному утриманні та катуванні військовозобов’язаних чоловіків. Правоохоронці затримали шістьох посадовців центру комплектування та трьох представників громадської організації. За даними слідства, потерпілих били, залякували, утримували проти їхньої волі та вчиняли дії сексуального характеру. Після цього у Міністерстві оборони України заявили про проведення службових перевірок у всіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.