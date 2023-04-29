Конкуренти підтримають Одесу у проведенні виставки Expo 2030

Макет містечка Expo 2030 в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Конкуренти Одеси у конкурсі на проведення Expo 2030 підтримають українське місто. Учасники виставки пообіцяли всебічну співпрацю.

Про це повідомив заступник голови Одеської ОВА Роман Григоришин.

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За його словами, наразі в України з 86 потрібних є близько 30 голосів за проведення Expo саме в Одесі.

"Всі шанси в нас є, ми продовжуємо боротьбу. Сподіваємося на швидку перемогу і у війні, і в Expo", — наголосив представник ОВА.

Також він повідомив, що для проведення виставки Одеський регіон має бути відновлений не тільки фізично, а й економічно.

"Зараз запити інвесторів зросли втричі, ніж було до війни. Зокрема, один з інвесторів з Данії вже заявив про готовність викупити непрацюючі або боргові господарства на Одещині, аби на їхній базі створити підприємство з агропереробки", — додав Григоришин.

Зазначимо, Одеса знаходиться на передфінальному етапі проведення EXPO-2030. Приймати всесвітню виставку є важливим як для регіону, так і для країни.

Нагадаємо, проведення виставки EXPO 2030 у місті Одеса може стати вагомим стимулом для економіки регіону. Можна очікувати до 10 млрд доларів прямих іноземних інвестицій, що складає близько 3% від очікуваних загальних інвестицій до 2030 року.