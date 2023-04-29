Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Конкуренти підтримають Одесу у проведенні виставки Expo 2030 arrow

Конкуренти підтримають Одесу у проведенні виставки Expo 2030

29 квітня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Конкуренти підтримають Одесу у проведенні виставки Expo 2030
Макет містечка Expo 2030 в Одесі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Конкуренти Одеси у конкурсі на проведення Expo 2030 підтримають українське місто. Учасники виставки пообіцяли всебічну співпрацю.

Про це повідомив заступник голови Одеської ОВА Роман Григоришин.

Читайте також:

За його словами, наразі в України з 86 потрібних є близько 30 голосів за проведення Expo саме в Одесі. 

"Всі шанси в нас є, ми продовжуємо боротьбу. Сподіваємося на швидку перемогу і у війні, і в Expo", — наголосив представник ОВА. 

Також він повідомив, що для проведення виставки Одеський регіон має бути відновлений не тільки фізично, а й економічно. 

"Зараз запити інвесторів зросли втричі, ніж було до війни. Зокрема, один з інвесторів з Данії вже заявив  про готовність викупити непрацюючі або боргові господарства на Одещині, аби на їхній базі створити підприємство з агропереробки", — додав Григоришин. 

Зазначимо, Одеса знаходиться на передфінальному етапі проведення EXPO-2030. Приймати всесвітню виставку є важливим як для регіону, так і для країни. 

Нагадаємо, проведення виставки EXPO 2030 у місті Одеса може стати вагомим стимулом для економіки регіону. Можна очікувати до 10 млрд доларів прямих іноземних інвестицій, що складає близько 3% від очікуваних загальних інвестицій до 2030 року. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB