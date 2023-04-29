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Конкуренты поддержат Одессу в проведении выставки Expo 2030

29 апреля 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Конкуренты поддержат Одессу в проведении выставки Expo 2030
Макет города Expo 2030 в Одессе. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Конкуренты Одессы в конкурсе на проведение Expo 2030 поддержат украинский город. Участники выставки пообещали всестороннее сотрудничество.

Об этом сообщил заместитель председателя Одесской ОВД Роман Григоришин.

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По его словам, сейчас у Украины из 86 нужных есть около 30 голосов за проведение Expo именно в Одессе.

"Все шансы у нас есть, мы продолжаем борьбу. Надеемся на скорую победу и в войне, и в Expo", — подчеркнул представитель ОВА.

Также он сообщил, что для проведения выставки Одесский регион должен быть восстановлен не только физически, но и экономически.

"Сейчас запросы инвесторов выросли втрое, чем было до войны. В частности, один из инвесторов из Дании уже заявил о готовности выкупить неработающие или долговые хозяйства в Одесской области, чтобы на их базе создать предприятие по агропереработке", — добавил Григоришин.

Отметим, что Одесса находится на предфинальном этапе проведения EXPO-2030. Принимать всемирную выставку важно как для региона, так и для страны.

Напомним, проведение выставки EXPO 2030 в городе Одесса может стать весомым стимулом для экономики региона. Можно ожидать до 10 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций, что составляет около 3% от ожидаемых общих инвестиций к 2030 году.

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