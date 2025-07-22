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Головна Одеса Контрабанда замість гуманітарки — на Одещині затримали вантаж

Контрабанда замість гуманітарки — на Одещині затримали вантаж

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 15:42
Житель Молдови хотів провезти товарів на Одещину на мільйон гривень
Вилучення товару. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Житель Молдови намагався провезти на Одещину незадекларованого товару на приблизно мільйон гривень. Однак прикордонники піймали його на гарячому, чоловіку загрожує чималий штраф.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

У пункті пропуску "Рені-авто" прикордонники припинили спробу незаконного ввезення великої партії товарів. Їх намагались транспортувати під виглядом гуманітарної допомоги без належного декларування.

В Україну прямував автомобіль MAN під керуванням громадянина Молдови та потрапив під поглиблений огляд. У результаті перевірки прикордонники виявили незадекларований комерційний вантаж: зокрема, трикотажні вироби, медичні товари та засоби особистої гігієни. Попередня вартість виявлених товарів – понад 1 мільйон гривень.

Товар було вилучено до рішення суду.

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Вантажівка з товаром. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

Дії фігуранта підпадають під ч.2 ст.471 Митного кодексу України (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон). Йому загрожує штраф у розмірі 30% від продукції, які він намагався ввезти.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Одещину намагалися провезти контрабанду ліків. А також про те, як чоловік хотів вивезти з України старовинну ікону.

Одеса Молдова кордон Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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