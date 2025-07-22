Житель Молдовы хотел провезти товаров в Одесскую область на миллион гривен

Изъятие товара. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Житель Молдовы пытался провезти в Одесскую область незадекларированного товара на примерно миллион гривен. Однако пограничники поймали его с поличным, мужчине грозит немалый штраф.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

В пункте пропуска "Рени-авто" пограничники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии товаров. Их пытались транспортировать под видом гуманитарной помощи без надлежащего декларирования.

В Украину направлялся автомобиль MAN под управлением гражданина Молдовы и попал под углубленный осмотр. В результате проверки пограничники обнаружили незадекларированный коммерческий груз. В частности: трикотажные изделия, медицинские товары и средства личной гигиены. Предварительная стоимость обнаруженных товаров — более 1 миллиона гривен.

Товар был изъят до решения суда.

Грузовик с товаром. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Действия фигуранта подпадают под ч.2 ст.471 Таможенного кодекса Украины (Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу). Ему грозит штраф в размере 30% от продукции, которые он пытался ввезти.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одесскую область пытались провезти контрабанду лекарств. А также о том, как мужчина хотел вывезти из Украины старинную икону.