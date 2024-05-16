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Контроль над Чорним морем посилений — помічена розвідка НАТО

16 травня 2024 14:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Контроль над Чорним морем посилений — помічена розвідка НАТО
Безпілотник НАТО патрулює над Чорним морем. Фото: Northrop Grumman Newsroom
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Американська авіація патрулюють ситуацію у Чорному морі зараз, 16 травня. Так, над акваторією помічений безпілотник НАТО, який контролює безпекову ситуацію близько території тимчасово окупованого Криму та на воді.

Про це Новини.LIVE дізнались з з порталу Flightradar.

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Безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk з позивним  FORTE14 зараз веде розвідку над Чорним морем на відстані 120-140 км від узбережжя Криму. Відомо, що свій маршрут він розпочав з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії.
 

БпЛА патрулює над Чорним морем
Маршрут БпЛА НАТО. Фото: скриншот

Які місії виконує

 RQ-4B Global Hawk оснащений інтегрованою системою спостереження та розвідки HISAR. Завдання такого безпілотнику полягає у виявленні  протиповітряної оборони та збір інформаційних даних про реакцію армії окупантів на бойові виклики. Безпілотник Global Hawk здатен вести стратегічну повітряну розвідку на великій глибині на території супротивника протягом тривалого часу.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми раніше писали, що  сьогодні, 16 травня, ворог збільшив кількість кораблів у Середземному морі, в інших акваторіях ворожий флот не фіксується. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже запускати "Калібри" росіяни можуть навіть зі своїх військових портів, також багато часу не займає виведення бойових субмарин в акваторії морів.

Також ми повідомляли, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Одеса
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